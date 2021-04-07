THY Euroleague'de normal sezon sona eriyor
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THY Euroleague'de normal sezon sona eriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
THY Euroleague'de normal sezon sona eriyor

THY Euroleague'de son hafta heyecanı yaşanacak.

THY Euroleague'de son hafta heyecanı yaşanacak. Hafta CSKA Moskova ile Asvel Lyon-Villeurbanne takımları arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

THY Euroleague'de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 9 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerin sona ermesinin ardından ilk 8 arasında yer alacak takımlar ve eşleşmeler de belli olacak. Fenerbahçe Beko evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Anadolu Efes de İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile oynayacak. Hafta ve normal sezon Barcelona - Bayern Münih maçı ile sona erecek. Anadolu Efes ile Fenerbahçe daha önce play-off oynamayı garantilemişti. 2020-2021 Euroleague Final-Four organizasyonu 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek.

THY Euroleague'de son hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Asvel Lyon-Villeurbanne

20.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos

20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid

21.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız

22.00 Valencia Basket - Baskonia Vitoria Gasteiz

9 Nisan Cuma

20.00 Zenit Saint Petersburg - Maccabi Tel Aviv

21.00 Olympiakos - Khimki Moskova

21.45 Olimpia Milano - Anadolu Efes

22.00 FC Barcelona - Bayern Münih - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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