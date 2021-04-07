THY Euroleague'de normal sezon sona eriyor

THY Euroleague'de son hafta heyecanı yaşanacak.
THY Euroleague'de son hafta heyecanı yaşanacak. Hafta CSKA Moskova ile Asvel Lyon-Villeurbanne takımları arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
THY Euroleague'de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 9 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerin sona ermesinin ardından ilk 8 arasında yer alacak takımlar ve eşleşmeler de belli olacak. Fenerbahçe Beko evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Anadolu Efes de İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile oynayacak. Hafta ve normal sezon Barcelona - Bayern Münih maçı ile sona erecek. Anadolu Efes ile Fenerbahçe daha önce play-off oynamayı garantilemişti. 2020-2021 Euroleague Final-Four organizasyonu 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek.
THY Euroleague'de son hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Asvel Lyon-Villeurbanne
20.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos
20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid
21.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız
22.00 Valencia Basket - Baskonia Vitoria Gasteiz
9 Nisan Cuma
20.00 Zenit Saint Petersburg - Maccabi Tel Aviv
21.00 Olympiakos - Khimki Moskova
21.45 Olimpia Milano - Anadolu Efes
22.00 FC Barcelona - Bayern Münih - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı