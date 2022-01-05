THY Euroleague'de ertelenen maç sayısı 8'e yükseldi - Haberler
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THY Euroleague'de ertelenen maç sayısı 8'e yükseldi

THY Euroleague'de ertelenen maç sayısı 8'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

THY Euroleague'in 19. haftasında cuma günü oynanması planlanan CSKA Moskova - Barcelona karşılaşması İspanyol ekibinde görülen korona virüs vakalarından dolayı ertelendi ve bu hafta ertelenen maç sayısı 8'e yükseldi.

THY Euroleague'in 19. haftasında cuma günü oynanması planlanan CSKA Moskova - Barcelona karşılaşması İspanyol ekibinde görülen korona virüs vakalarından dolayı ertelendi ve bu hafta ertelenen maç sayısı 8'e yükseldi.

THY Euroleague'de korona virüs engeli devam ediyor. Son günlerde takımlardaki artan korona virüs vakalarından dolayı 19. haftada oynanması planlanan 7 karşılaşmanın ertelendiği ifade edilmişti. Son olarak CSKA Moskova - Barcelona mücadelesinin de İspanyol temsilcisinde çıkan korona virüs vakalarından dolayı ertelendiği duyuruldu.

Bu müsabakayla birlikte 19. haftada ertelenen karşılaşmaların sayısı 8'e çıktı. Bu hafta ligde geriye Olimpia Milano - Zenit maçı kaldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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