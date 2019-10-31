THY Euroleague'de beşinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

31.10.2019 17:35

THY Euroleague'de beşinci haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.

THY Euroleague'de beşinci haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 85-70 mağlup ettiği karşılaşmada büyük rol oynayan Sırp basketbolcu Vasilije Micic, haftanın MVP'si seçildi. Micic, mücadeleyi 26 sayı, 5 asist, 2 ribaund ve 2 top çalma ile tamamladı.

25 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 29 verimlilik puanı aldı. Sırp basketbolcu, bu sezon ikinci haftanın da MVP'si olmuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA