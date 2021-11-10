THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 9. hafta CSKA Moskova-Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maçla başlayacak.
THY Euroleague'de 9. hafta CSKA Moskova- Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maçla başlayacak.
THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı yarın ve 12 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında CSKA Moskova, Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. Anadolu Efes Almanya deplasmanında ALBA Berlin ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk edecek. Hafta Real Madrid ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak mücadeleyle tamamlanacak.
Haftaya Olimpia Milano lider girerken onu Olympiakos ile Barcelona takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 10., Anadolu Efes de 16. sırada bulunuyor. Son sırada ise galibiyeti olmayan Zalgiris Kaunas yer alıyor.
THY Euroleague'de 9. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Maccabi Tel Aviv
21.00 Kızılyıldız - Asvel Lyon-Villeurbanne
22.00 Panathinaikos - UNICS Kazan
22.00 ALBA Berlin - Anadolu Efes
23.00 Barcelona - Baskonia
12 Kasım Cuma
20.00 Zenit Saint Petersburg - Olympiakos
20.45 Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano
22.00 AS Monaco - Bayern Münih
22.45 Real Madrid - Zalgiris Kaunas - İSTANBUL