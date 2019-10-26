THY Euroleague'de 4. haftanın MVP'si Tornike Shengelia

26.10.2019 14:40

THY Euroleague'in dördüncü haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Saski Baskonia'nın Gürcü basketbolcusu Tornike Shengelia seçildi.

THY Euroleague'de 4. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Saski Baskonia'nın, sahasında Olympiakos'u 82-66'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada büyük rol oynayan Gürcü basketbolcu Tornike Shengelia, haftanın MVP'si seçildi. Yıldız basketbolcu, 30 dakika süre aldığı müsabakada 25 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle oynayarak takımını sırtladı.

28 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA