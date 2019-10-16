16.10.2019 09:33

THY Euroleague'de 3. hafta Zalgiris Kaunas-Real Madrid karşılaşmasıyla start alacak.



THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı yarın ve 18 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zalgiris Kaunas, Real Madrid'i ağırlayacak. İlk iki haftayı dış sahada oynayan ve galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe, seyircisinin önünde İspanyol ekibi Saski Baskonia ile mücadele edecek. Anadolu Efes ise İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Hafta Barcelona ile ALBA Berlin arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.



Euroleague'de 3. haftanın TSİ programı şöyle:



Yarın



20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid



20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova



20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia SAD



21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Kızılyıldız



21.30 Bayern Münih - Asvel Lyon-Villeurbanne



21.30 Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano



18 Ekim Cuma



21.30 Olympiakos - Zenit Saint Petersburg



22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes



22.00 FC Barcelona - ALBA Berlin - İSTANBUL

Kaynak: İHA