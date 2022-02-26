THY Euroleague'de 27. haftanın MVP'si Vasilije Micic oldu - Haberler

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THY Euroleague'de 27. haftanın MVP'si Vasilije Micic oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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THY Euroleague'de 27. haftanın MVP'si Vasilije Micic oldu

THY Euroleague'de 27. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.

THY Euroleague'de 27. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi. Micic, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında 20 sayı, 10 asist oynayarak 30 verimlilik puanı elde etti.

THY Euroleague'de 27. haftanın ardından haftanın MVP'si de belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 109-77'lik skorla mağlup ettiği maçta iyi bir performans sergileyen Sırp oyuncu Vasilije Micic, haftanın MVP'si oldu. Müsabakada 20 sayı, 10 asistle double double yapan Micic, 30 verimlilik puanı elde etti.

28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon ikinci, kariyerinde ise sekizinci kez haftanın MVP'si oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türk Hava Yolları, Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes, Euroleague, Spor, Haberler

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