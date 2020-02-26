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THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı devam ediyor

THY Euroleague'in 26. haftasında lider Anadolu Efes, Almanya deplasmanda ALBA Berlin ile, Fenerbahçe Beko da rakip sahada İspanyol ekibi Valencia Basket'le karşı karşıya gelecek.

26.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:00
THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı devam ediyor

THY Euroleague'in 26. haftasında lider , Almanya deplasmanda ALBA Berlin ile, Fenerbahçe Beko da rakip sahada İspanyol ekibi Valencia Basket'le karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve 28 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla devam edecek. Real Madrid-Panathinaikos mücadelesi ile başlayan haftada, Türk takımları deplasmanda mücadele edecek. Lider Anadolu Efes, yarın TSİ 20.00'de Almanya ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise cuma günü TSİ 23.00'te İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile oynayacak.


THY Euroleague'de yarın ve cuma günü oynanacak maçların programı şöyle:


Yarın


20.00 CSKA Moskova - FC Barcelona


20.00 Zenit Saint Petersburg - Bayern Münih


22.00 ALBA Berlin - Anadolu Efes


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Olympiakos


23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Kızılyıldız


28 Şubat Cuma


20.00 Khimki Moskova - Asvel Lyon-Villeurbanne


21.00 Zalgiris Kaunas - AX Armani Exchange Milano


23.00 Valencia Basket - Fenerbahçe Beko - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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