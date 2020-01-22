22.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:08

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano ile Anadolu Efes de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı yarın ve 24 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta CSKA Moskova - Valencia Basket ve Zenit Saint Petersburg - Olympiakos karşılaşmaları ile başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano ile Anadolu Efes de İspanya deplasmanında Real Madrid ile mücadele edecek.



THY Euroleague'de 21. hafta programı şöyle:



Yarın



20.00 CSKA Moskova - Valencia Basket



20.00 Zenit Saint Petersburg - Olympiakos



22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv



23.00 FC Barcelona - Kızılyıldız



23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Khimki Moskova



24 Ocak Cuma



20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milano



21.00 Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin



22.30 Panathinaikos - Asvel Lyon-Villeurbanne



23.00 Real Madrid - Anadolu Efes - İSTANBUL

Kaynak: İHA