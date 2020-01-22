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THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano ile Anadolu Efes de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

22.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:08
THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange ile Anadolu Efes de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı yarın ve 24 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta CSKA Moskova - Valencia Basket ve Zenit Saint Petersburg - Olympiakos karşılaşmaları ile başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano ile Anadolu Efes de İspanya deplasmanında Real Madrid ile mücadele edecek.


THY Euroleague'de 21. hafta programı şöyle:


Yarın


20.00 CSKA Moskova - Valencia Basket


20.00 Zenit Saint Petersburg - Olympiakos


22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv


23.00 FC Barcelona - Kızılyıldız


23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Khimki Moskova


24 Ocak Cuma


20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milano


21.00 Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin


22.30 Panathinaikos - Asvel Lyon-Villeurbanne


23.00 Real Madrid - Anadolu Efes - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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