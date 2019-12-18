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THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 15. haftasında Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek.

18.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:14
THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 15. haftasında Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. Fenerbahçe Zenit'i, Anadolu Efes de CSKA Moskova'yı konuk edecek.


THY Euroleague'de çift hafta heyecanı yaşanırken, 15. hafta müsabakaları yarın ve 20 Aralık Cuma günü yapılacak. Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Zenit Saint Petersburg ile karşılaşacak. Lider Anadolu Efes de Sinan Erdem Salonu'nda CSKA Moskova ile mücadele edecek. Hafta Asvel - ALBA Berlin arasındaki müsabaka ile sona erecek.


THY Euroleague'in 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:


Yarın


20.45 Fenerbahçe Beko - Zenit Saint Petersburg


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Panathinaikos


22.45 AX Armani Exchange Milan - Valencia Basket


23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Real Madrid


20 Aralık Cuma


20.00 Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas


20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova


21.00 Kızılyıldız - Olympiakos


22.30 Bayern Münih - FC Barcelona


22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - ALBA Berlin - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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