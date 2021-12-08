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THY Euroleague'de 14. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 14. hafta heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

THY Euroleague'de 14. hafta Zenit ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 14. hafta Zenit ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'in 14. haftasında heyecan yarın ve 10 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe Rusya'da Zenit ile karşılaşacak. Anadolu Efes de Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Hafta El Clasico ile sona erecek ve Barcelona, Real Madrid'i ağırlayacak.

Haftaya Barcelona averajla lider girerken onu aynı puandaki Real Madrid takip ediyor. Ligde Efes 6 galibiyetle 10. sırada, Fenerbahçe de 4 galibiyetle 15. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise 3 galibiyetli Zalgiris Kaunas yer alıyor.

Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Fenerbahçe Beko

21.00 Kızılyıldız - Olympiakos

21.45 Bayern Münih - Anadolu Efes

22.05 Maccabi Tel Aviv - UNICS Kazan

22.30 Baskonia - Asvel Lyon-Villeurbanne

10 Aralık Cuma

21.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova

22.00 AS Monaco - Olimpia Milano

22.00 Panathinaikos - ALBA Berlin

23.00 Barcelona - Real Madrid - İSTANBUL

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