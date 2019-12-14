THY Euroleague'de 13. haftanın MVP'si Devin Booker

14.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:39

THY Euroleague'in 13. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Devin Booker seçildi.



THY Euroleague'in 13. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Khimki Moskova'nın sahasında karşılaştığı ALBA Berlin'i 104-87'lik skorla mağlup etmesinde büyük katkısı olan ABD'li basketbolcusu Devin Booker haftanın MVP'si seçildi. Maçta 25 dakika süre alan Booker, 24 sayı, 10 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ile mücadele etti.



28 yaşındaki basketbolcu bu performansıyla 36 verimlilik puanı aldı. Booker ilk kez haftanın MVP'si oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA