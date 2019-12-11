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THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 13. hafta yarın oynanacak Khimki Moskova-ALBA Berlin karşılaşması ile başlayacak.

11.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:18
THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 13. hafta yarın oynanacak Moskova-ALBA Berlin karşılaşması ile başlayacak.


THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı yarın ve 13 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Khimki Moskova ile ALBA Berlin karşılaşacak. Bu hafta Türk derbisi de yaşanacak. Fenerbahçe Beko sahasında lider Anadolu Efes ile mücadele edecek. 13. hafta cuma günü oynanacak FC Barcelona - Panathinaikos müsabakası ile sona erecek.


THY Euroleague'de haftanın programı ise şöyle:


Yarın


20.00 Khimki Moskova - ALBA Berlin


20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes


21.00 Kızılyıldız - Baskonia Vitoria-Gasteiz


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - CSKA Moskova


23.00 Real Madrid - Olympiakos


13 Aralık Cuma


21.00 Zalgiris Kaunas - Valencia Basket


22.30 Bayern Münih - Zenit Saint Petersburg


22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - AX Armani Exchange Milan


23.00 FC Barcelona - Panathinaikos - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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