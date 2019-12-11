11.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:18

THY Euroleague'de 13. hafta yarın oynanacak Khimki Moskova-ALBA Berlin karşılaşması ile başlayacak.



THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı yarın ve 13 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Khimki Moskova ile ALBA Berlin karşılaşacak. Bu hafta Türk derbisi de yaşanacak. Fenerbahçe Beko sahasında lider Anadolu Efes ile mücadele edecek. 13. hafta cuma günü oynanacak FC Barcelona - Panathinaikos müsabakası ile sona erecek.



THY Euroleague'de haftanın programı ise şöyle:



Yarın



20.00 Khimki Moskova - ALBA Berlin



20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes



21.00 Kızılyıldız - Baskonia Vitoria-Gasteiz



22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - CSKA Moskova



23.00 Real Madrid - Olympiakos



13 Aralık Cuma



21.00 Zalgiris Kaunas - Valencia Basket



22.30 Bayern Münih - Zenit Saint Petersburg



22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - AX Armani Exchange Milan



23.00 FC Barcelona - Panathinaikos - İSTANBUL

Kaynak: İHA