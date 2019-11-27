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THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 11. haftası Fenerbahçe Beko ile Khimki Moskova arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

27.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:15
THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 11. haftası Beko ile Khimki arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Rus ekibi Khimki Moskova'yı ağırlayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Salonu'nda Alman temsilcisi Bayern Münih ile mücadele edecek. Hafta FC Barcelona - CSKA Moskova karşılaşması ile sona erecek.


THY Euroleague'de haftanın TSİ programı şöyle:


Yarın


20.45 Fenerbahçe Beko - Khimki Moskova


21.00 Kızılyıldız - Valencia Basket


22.00 Panathinaikos - Saski Baskonia


22.00 ALBA Berlin - Zalgiris Kaunas


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Asvel Lyon-Villeurbanne


29 Kasım Cuma


20.00 Zenit Saint Petersburg - Real Madrid


20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih


22.30 Olympiakos - EA7 Olimpia Milano


23.00 FC Barcelona - CSKA Moskova - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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