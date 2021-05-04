Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde dördüncü kez Dörtlü Final'de

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Organizasyonda normal sezonu 3. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ligi 6. basamakta bitiren Real Madrid ile play-off çeyrek finalinde kozlarını paylaştı.

Seriye ev sahibi avantajıyla başlayan Anadolu Efes, İstanbul'da oynanan ve rakibine büyük üstünlük kurduğu 2 maçı sırasıyla 90-63 ve 91-68 kazandı. Madrid'de oynanan üçüncü ve dördüncü müsabakaları Real Madrid'in 80-76 ve 82-76 kazanması üzerine seri, 5. ve son maça uzadı.

Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan son karşılaşmada Real Madrid'i 88-83 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Maç sonunda büyük sevinç

Anadolu Efesli oyuncular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Lacivert-beyazlı taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından saha ortasında birbirlerine sarılarak Dörtlü Final'e kalmanın sevincini yaşadı.

Başantrenör Ergin Ataman da tribüne giderek, sevincini maçı izleyen az sayıdaki sağlık çalışanıyla paylaştı.

Maçın yıldızı Singleton

Anadolu Efes'te Chris Singleton, karşılaşmada gösterdiği başarılı performansla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

ABD'li oyuncu, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, ayrıca 8 de ribaund alma başarısı gösterdi.

Dördüncü kez Dörtlü Final'de

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü kez Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.

Lacivert-beyazlılar, ilk olarak 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Türk temsilcisi, son olarak 2018-2019'da Dörtlü Final'de mücadele etti. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

Ergin Ataman'ın 4. Dörtlü Final'i

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 4. kez Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak.

Ataman, lacivert-beyazlı takımı bu sezonun yanı sıra 1999-2000 (Suprolig) ve 2018-2019'da da Dörtlü Final'e taşımıştı. Deneyimli başantrenör, ayrıca İtalya ekibi Montepaschi Siena'nın başında da 2002-2003 sezonunda Dörtlü Final heyecanı yaşamıştı.

Yarı finalde rakip CSKA Moskova

Anadolu Efes, Dörtlü Final'de ilk maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Lacivert-beyazlı takım, play-off'ta Fenerbahçe Beko'yu eleyerek son 4 takım arasına kalan CSKA Moskova'yı mağlup ederek adını finale yazdırmaya çalışacak.

Dörtlü Final Almanya'da

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilecek.

Lanxess Arena'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'de ilk maçlar 28 Mayıs Cuma günü, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 30 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar