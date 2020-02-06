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THY Euroleague: Anadolu Efes: 96 - Zalgiris Kaunas: 91

THY Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 96-91 mağlup etti ve üst üste 9. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

06.02.2020 23:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:16
THY Euroleague: Anadolu Efes: 96 - Zalgiris Kaunas: 91

THY Euroleague'in 24. haftasında , sahasında Litvanya temsilcisi 'ı 96-91 mağlup etti ve üst üste 9. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.


Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Christos Christodoulou xx, Emilio Perez xx, Sergio Silva xx


Anadolu Efes: Beaubois xx 10, Larkin xxxx 25, Singleton xx 9, Pleiss xxx 15, Micic xxxx 22, Simon xxx 15, Anderson x, Sertaç Şanlı x, Doğuş Balbay x, Moerman x, Peters x


Başantrenör: Ergin Ataman


Zalgiris: Ulanovas xx 12, Walkup x 9, Hayes xx 11, Milaknis x 3, Geben x 4, Lekavicius x 9, Rivers xxx 21, Leday xxx 22, Jankunas x, Jokubaitis x


Başantrenör: Sarunas Jasikevicius


1. Periyot: 19-20 (Zalgiris lehine)


Devre: 40-43 (Zalgiris lehine)


3. Periyot: 63-65 (Zalgiris lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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