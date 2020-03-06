THY Euroleague: Anadolu Efes: 91 - Olympiakos: 79

06.03.2020 22:33 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:34

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 28. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'u 91-79 skorla mağlup etti.



THY Euroleague'in 28. haftasında lider Anadolu Efes evinde Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Devreye 51-41 önde giren Efes parkeden de 91-79 skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 24. galibiyetini elde ederken, kırmızı-beyazlılar ise 16. mağlubiyetini aldı.



Anadolu Efes'te Shane Larkin 40 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 3 top çalma ile oynayarak galibiyette büyük rol oynadı. Olympiakos'ta da Octavius Ellis 14 sayı ile takımına katkıda bulundu.



Karşılaşma öncesinde THY Euroleague'de ocak ayında MVP (En değerli oyuncu) seçilen Shane Larkin'e ödülü, Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan takdim etti.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Garcia Robert Lottermoser xx, Juan Carlos xx, Jakub Zamojski xx



Anadolu Efes: Shane Larkin xxxx 40, Vasilije Micic xxx 12, James Anderson xx 4, Chris Singleton x 3, Tibor Pleiss xxx 13, Rodrigue Beaubois x 3, Krunoslav Simon x, Adrien Moerman xx 5, Bryant Dunston xx 11, Doğuş Balbay x, Alec Peters x, Sertaç Şanlı



Başantrenör: Ergin Ataman



Olympiakos: Dwight Buycks xx 11, Shaquille McKissic x 5, Kostas Papanikolaou xx 8, Georgios Printezis xx 9, Octavius Ellis xxx 14, Brandon Paul xx 7, Wade Baldwin xx 8, Sasha Vezenkov xx 10, Taylor Rochestie x 3, Augustine Rubit x 4



Başantrenör: Georgios Bartzokas



1. Periyot: 29-24 (Anadolu Efes lehine)



Devre: 51-41 (Anadolu Efes lehine)



3. Periyot: 72-55 (Anadolu Efes lehine)



5 Faulle çıkanlar: Chris Singleton (Anadolu Efes), Octavius Ellis (Olympiakos) - İSTANBUL

Kaynak: İHA