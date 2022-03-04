THY EuroLeague, 2022 Final Four'un Berlin'den alınarak Belgrad'a verildiğini açıkladı

Turkish Airlines EuroLeague, daha önce Berlin'de yapılması planlanan 2022 Final Four'un Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenleneceğini duyurdu. Buna göre 2022 Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde Stark Arena'da yapılacak.

THY EuroLeague, değişikliğin sebebini, "Mevcut pandemi durumu ve Almanya'nın başkentinde uygulanan sağlık önlemlerine dayanarak Final Four'un Berlin'de düzenlenmesi ertelenmiştir" şeklinde ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor