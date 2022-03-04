THY Euroleague 2022 Final-Four Belgrad'da yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY Euroleague 2022 Final-Four Belgrad'da yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
THY Euroleague 2022 Final-Four Belgrad'da yapılacak

THY Euroleague 2022 Final-Four organizasyonunun Almanya'nın Berlin şehrinden alınıp Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a verildiği açıklandı.

THY Euroleague 2022 Final-Four organizasyonunun Almanya'nın Berlin şehrinden alınıp Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a verildiği açıklandı.

THY Euroleague'de bu sezon Final-Four organizasyonunun 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Almanya'nın Berlin şehrinde yapılacağı duyurulmuştu. Euroleague yönetimi, Almanya'daki pandemi uygulamalarından dolayı Berlin'de organize edilecek etkinliğin, Sırbistan'ın Belgrad şehrine alındığını açıkladı. Euroleague Final-Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde Stark Arena'da oynanacak.

Belgrad'da daha önce 2018 yılında da Final-Four düzenlenmişti. Belgrad; İstanbul, Barcelona, Madrid ve Berlin'den sonra Final-Four'a birden fazla kez ev sahipliği yapan şehirler arasına girecek.

(Oğuzhan Ort-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Türk Hava Yolları, Euroleague, Belgrad, Berlin, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title