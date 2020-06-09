THY en değerli marka seçildi MARKA değerleme ve strateji danışmanlığında dünyanın önde gelen bağımsız kuruluşlarından olan Brand Finance, 2020 yılı değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

MARKA değerleme ve strateji danışmanlığında dünyanın önde gelen bağımsız kuruluşlarından olan Brand Finance, 2020 yılı değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Bu yılki sonuçlara göre Türk Hava Yolları, Türkiye'nin tüm sektörlerde "En Değerli Markası" ilan edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Türkiye'nin tüm sektörlerdeki en değerli markası olarak sıklıkla ilan edilmekten dolayı onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu toprakların bayrak taşıyıcı havayolu ve en bilinen küresel markası olarak, bu unvanların layığını gereğince taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA