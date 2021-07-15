THY, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor
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THY, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor

THY, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yollarının (THY), emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığı bildirildi.

Türk Hava Yollarının (THY), emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığı bildirildi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her zaman emniyetli uçtuklarını belirtti.

Ekşi, "Yabancı sivil havacılık otoritelerince yurt dışında son 1 yıl içinde, 31 ülkede, 46 meydanda, 64 emniyet (SAFA) denetlemesi yapılmıştır. 0.175 bulgusuzluk oranı ile Avrupa'da en iyiler arasındayız. Emniyet ve konfor ile uçuyoruz." ifadelerini kullandı.

SAFA denetimleri

The Safety Assessment of Foreign Aircraft Programme (SAFA) yabancı uçaklara yapılan güvenlik değerlendirmesi anlamına geliyor. SAFA denetimleri, yabancı hava yolu işletmelerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yaptıkları operasyonlarda diğer ülkeler tarafından uçağın kalkışından önce gerçekleştirilen denetimleri kapsıyor.

Bu işlemlerde, bakım ve uçuşa elverişlilik denetimlerinden farklı olarak hava araçlarının uçuş emniyeti konusunda uluslararası gereklilikleri yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği denetimlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde uygulanması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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