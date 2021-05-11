THY, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı
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THY, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı

THY, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı.

Türk Hava Yolları (THY), emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, her daim emniyet ve konforla uçtuklarını belirterek, "Son 1 yılda uçaklarımız yurt dışında 25 ülkede 54 kez yabancı otoriteler tarafından emniyet (SAFA) denetlemesine tabi tutulmuştur. 0,269 SAFA puanımız ile Avrupa'nın en iyileri arasında olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

SAFA denetimleri

The Safety Assessment of Foreign Aircraft Programme, yabancı uçaklara yapılan güvenlik değerlendirmesi anlamına geliyor. SAFA denetimleri, yabancı hava yolu işletmelerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yaptıkları operasyonlarda diğer ülkeler tarafından uçağın kalkışından önce gerçekleştirilen denetimleri kapsıyor.

Bu işlemlerde, bakım ve uçuşa elverişlilik denetimlerinden farklı olarak hava araçlarının uçuş emniyeti konusunda uluslararası gereklilikleri yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği denetimlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde uygulanması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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