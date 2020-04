THY, Dünyanın En Büyük Türk Bayrağını Çiziyor! Canlı İzleyin Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir uçuş düzenliyor.

THY, Dünyanın En Büyük Türk Bayrağını Gökyüzüne Çiziyor!

Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden takip edilebilmekte.

THY tarafından Twitter'da yapılan açıklamada "Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açıyoruz!" cümlelerine yer verildi.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açıyoruz!

Bu tarihi uçuşu canlı izlemek için linke tıklayın.

??https://t.co/tgXMVxG0ge#TürkHavaYolları #AyYıldızGöklerde #23Nisan pic.twitter.com/JkHeWJ31dz

— Türk Hava Yolları (@TK_TR) April 23, 2020

Uçuşu canlı olarak burada yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz. THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi bu akşam saat 19.20'de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Güncelleme

Uçuş başarı ile tamamlandı. Gökyüzüne Türk bayrağımız çizildi.

As Turkey celebrates April 23rd National Sovereignty and Children's Day, watch @TurkishAirlines creating the world's largest national flag in the sky. https://t.co/IBnmGRHgGg pic.twitter.com/rcTMyMc2T5

— Flightradar24 (@flightradar24) April 23, 2020

Dünyanın en büyük bayrağı bize ait!

Bu gurur hepimizin.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.#TürkHavaYolları #AyYıldızGöklerde #23Nisan #TK1920 pic.twitter.com/d4oOZshkUC

— Türk Hava Yolları (@TK_TR) April 23, 2020

Turkish Airlines has created the world's largest national flag in the sky, to celebrate April 23rd, Turkey's National Sovereignty and Children's Day.

Playback https://t.co/r6JEA1srVX#TK1920 pic.twitter.com/ubb8wgqGzc

— Flightradar24 (@flightradar24) April 23, 2020