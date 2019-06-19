THY, dünyadaki en iyi 100 hava yolu şirketi sıralamasında 27'nci sıraya düştü

Uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kurumu Skytrax bu yılın en iyi 100 havayolu şirketini açıkladı. Buna göre, geçen yıl 18. sırada olan Türk Hava Yolları bu yıl 27. sıraya düştü.

Katar Havayolları'nın ilk sırada yer aldığı listeye göre, Singapur ikinci, Japon ANA All Nippon Havayolu şirketi ise 3. sırada yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle