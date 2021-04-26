THY, Dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı
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THY, Dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ - Haberler | Güncel

TÜRK Hava Yolları (THY), 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü nedeniyle bir video paylaşarak, pilotların bu anlamlı gününü unutmadı.

TÜRK Hava Yolları (THY), 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü nedeniyle bir video paylaşarak, pilotların bu anlamlı gününü unutmadı. 

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Pencereleri daima gökyüzüne açılıyor ve adresleri her uçuşta bizim için değişiyor. Onlar, her gün yüzbinlerce misafirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna güvenle ulaştırıyor. Bayrağımızı dalgalandıran pilotlarımızın 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun..." paylaşımında bulundu. 

2014 YILINDAN BU YANA KUTLANIYOR

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü, 2013 yılı Uluslararası Havayolu Dernekleri Federasyonu (IFALPA) kongresinde, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nin (TALPA) yaptığı teklifin ardından 2014 yılından bu yana kutlanmaktadır. Türkiye'nin ilk pilotu olan Fesa Evrensev'in Türkiye semalarında ilk uçuşunun 26 Nisan 1912 yılında gerçekleştirmesi nedeniyle her yıl bugün Dünya Pilotlar Günü kutlanmakta. 

THY PİLOTLARI DÜNYAYU AŞIYLA BULUŞTURDU

Türk Hava Yolları'nda 5 bin 432 pilot görev yapmakta . Koronavirüs salgın nedeniyle THY pilotları 59 ülkeden 195 tahliye uçuşu gerçekleştirdi. Pilotlar, başta Türkiye olmak üzere dünyadaki insanları koronavirüs aşısıyla buluşmasında önemli rol oynadı. 

- İstanbul
THY, Dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı
THY, Dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı
THY, Dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı
THY, Dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı
THY, Dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı
THY, Dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ

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