THY'DEN DÜNYA KABİN MEMURLARI GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO
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THY'DEN DÜNYA KABİN MEMURLARI GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY) her yıl 31 Mayıs'ta kutlanan Dünya Kabin Memurları Günü'nü hazırladığı özel bir video ile kutladı.

Türk Hava Yolları (THY) her yıl 31 Mayıs'ta kutlanan Dünya Kabin Memurları Günü'nü hazırladığı özel bir video ile kutladı. Videoda kabin memurlarının uçuşlardaki görevlerinin yanı sıra, kendi aralarında kurdukları yardım kuruluşlarıyla yaptıkları çalışmalar da yer aldı.

Bünyesinde 12 bin 543 kabin memuru bulunan THY, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü'nde çalışanlarını unutmadı. Gökyüzünde milyonlarca yolcunun güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlayan kabin memurları yaptıkları yardım çalışmalarıyla da ön plana çıktı. THY'de görevli kabin memurları kendi aralarında kurdukları Sivil Havacılar Derneği, İsimsizler TK, İyiliğe Uçanlar, İyilik Dostları ve Uçan Patiler adlı yardım platformlarıyla Türkiye ve Asya'da birçok noktada çalışmalarda bulundu. Kabin memurları, Asya'daki susuzluğa, depremzedelerin dertlerine, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına, kimsesiz çocukların yalnızlığına ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı.

1980 YILINDA PROFESYONEL MESLEK OLARAK KABUL EDİLDİ

Kabin Memurluğu 31 Mayıs 1980'de profesyonel meslek olarak kabul edildi ve her yıl 31 Mayıs'ta dünyanın pek çok ülkesinde Kabin Memurları Günü olarak kutlanıyor. Tarihteki ilk kabin memuru olan Alman Heinrich Kubis'in ilk uçuş görevini 1912 yılında gerçekleştirdiği biliniyor. Türk Hava Yolları da Türkiye'de 1999 yılından beri kutlanan bu özel günü bu yıl filosunda görevli 12 binden fazla Kabin Memuru ile birlikte kutluyor.

ONLARIN MUTLU OLDUKLARI BİR SORU VAR 'BİR İHTİYACINIZ VAR MI'

Dünya Kabin Memurları Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Kabin memuru arkadaşlarımızı gökyüzünde 'Çay mı, kahve mi' ya da 'Ne alırdınız' sorularıyla hatırlarsınız. Ancak yeryüzünde, dünyanın dört bir yanında sorarken mutlu oldukları bir soru daha var; 'Bir ihtiyacınız var mı' 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü kutlu olsun ifadelerini kullandı.

THY'DEN DÜNYA KABİN MEMURLARI GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO
THY'DEN DÜNYA KABİN MEMURLARI GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO
THY'DEN DÜNYA KABİN MEMURLARI GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO
THY'DEN DÜNYA KABİN MEMURLARI GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO
THY'DEN DÜNYA KABİN MEMURLARI GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO
THY'DEN DÜNYA KABİN MEMURLARI GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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