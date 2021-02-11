THY'den yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli kampanya
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THY'den yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli kampanya

11.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:59
THY'den yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli kampanya

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli uçuş kampanyası başlattı.

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli uçuş kampanyası başlattı.

THY internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yolcular üç gün boyunca devam edecek yüzde 30'luk "Büyük Bahar İndirimi'nden "THY30" indirim kodunu kullanarak, faydalanabilecek.

Şubat ayının 11 ila 13. günleri arasında düzenlenen, seyahat tarihi 1 Mart-6 Mayıs'taki biletler için geçerli kampanya, bugün sadece THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında, 12-13 Şubat'ta ise THY'nin çevrim içi kanalları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve acenteler dahil olmak üzere tüm satış kanallarından geçerli olacak.

THY'nin tarifeli seferlerinde geçerli kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuşlarda, THY'nin yaptığı ortak uçuşlarda ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Yolcular, kişisel bilgilerini doldurduktan sonra ödeme işlemi sırasında promosyon kodu bölümüne "THY30" yazmaları halinde indirimden faydalanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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