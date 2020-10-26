THY'den yurt içi kampanyası
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THY'den yurt içi kampanyası

26.10.2020 09:50 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:50
THY'den yurt içi kampanyası

TÜRK Hava Yolları (THY) yurtiçi uçuşları için başlattığı yeni kampanyada yolcularına 99.99 liraya uçuş imkanı sunuyor.

TÜRK Hava Yolları (THY)  yurtiçi uçuşları için başlattığı yeni kampanyada yolcularına 99.99 liraya uçuş imkanı sunuyor.

THY'nin başlattığı kampanya 26 Ekim-27 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2020- 21 Ocak 2021 arasındaki biletler için geçerli olacak. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olan kampanya KKTC ve  Hopa'ya yapılacak uçuşları kapsamayacak. Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada "Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY! 26 ve 27 Ekim'de biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları'nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin!ö denildi  


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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