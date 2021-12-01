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THY'den yurt içi uçuşlar için kampanya

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
THY'den yurt içi uçuşlar için kampanya

TÜRK Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda erken rezervasyon yapan yolcular için bir kampanya başlattığını duyurdu.

TÜRK Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda erken rezervasyon yapan yolcular için bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında yolcular 129,99 liradan başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 1 Aralık 2021- 2 Aralık 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 8 Şubat 2022 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dahil 129,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde ediyorlar. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.


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