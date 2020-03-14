THY'den yolcularına bilet değişikliği uyarısı
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Türk Hava Yolları, Sağlık Bakanlığı, Almanya, Fransa, Güncel

THY'den yolcularına bilet değişikliği uyarısı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun 9 Avrupa ülkesinden çıkışlı uçuşlar bugünden itibaren durdurulmasının ardından Türk Hava Yolları yolcularına bilet değişikliği uyarısı yaptı.

14.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:17
THY'den yolcularına bilet değişikliği uyarısı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun 9 Avrupa ülkesinden çıkışlı uçuşlar bugünden itibaren durdurulmasının ardından Türk Hava Yolları yolcularına bilet değişikliği uyarısı yaptı. Türk Hava Yolları (THY), Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşu iptal olan yolcuların bilet değişiklik işlemlerini, THY'nin resmi internet sitesi, güncel mobil uygulaması ile satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceğini bildirdi.


THY'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Korona virüs kaynaklı son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından takip edildiği, virüsün yaygınlaşmasını kısıtlamak amacıyla bazı seferlerde düzenlemelerin yapıldığı ve ayrıca bu kapsamda uçuşu iptal olan veya olmayan yolculara tanınan haklar ile ayrıcalıkların güncellendiği belirtildi.


Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun dün aldığı karar doğrultusunda Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerin 17 Nisan'a kadar durdurma kararı alındığı hatırlatılarak, şu bilgiye yer verildi:


"Bilet değişikliği ücretsiz olacak"


"14 Mart -17 Nisan tarihleri arasında Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç veya Danimarka çıkışlı uçuşu olan yolcuların, yeni rezervasyonlarını 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uygulanan bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacak.Hiç kullanılmamış biletlerde ücretsiz iade yapılacak. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde yolculara imkanlar dahilinde parkur değişikleri veya biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacak."


Yolcular için düzenleme


Mayıs ayı sonuna kadar bu 9 ülkeye olan seferlerde bileti olan ancak uçuşu iptal olmamış yolcular için de için bazı düzenlemeler yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, "13 Mart 2020 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 13 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında bu ülkelerden çıkışlı uçuşu olan yolcuların 15 Nisan 2020 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, yeni rezervasyonun 31 Mayıs'a kadar olan uçuşlara yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Hiç kullanılmamış biletlerde ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.


Uçuşu iptal olan yolcular işlemlerini, THY'nin internet sitesi, güncel mobil uygulamaları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek. Ayrıca uçuşu iptal olmamakla birlikte verilen haklar doğrultusunda Korona virüs kaynaklı değişiklik ve iade işlemi yapacak yolcular ise THY satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerde işlemlerini değişiklik-iade bedeli olmadan yapabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Manşet

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