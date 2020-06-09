THY'den yolculara saat uyarısı
İÇ hat uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları, yolcularının uçuşlarından 3 saat önce havalimanına gelmeleri konusunda uyardı.
09.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:14
İÇ hat uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları, yolcularının uçuşlarından 3 saat önce havalimanına gelmeleri konusunda uyardı.
- İstanbul
Konuyla ilgili olarak yolcularına bilgilendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir. Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın. Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz" uyarısında bulundu.
- İstanbul
Kaynak: DHA