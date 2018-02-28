THY'den Yolculara 'Kar' Uyarısı

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada,"1 Mart'ta İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı uçuş yapacak yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerek trafikte gerek havalimanında oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak terminalde bulunmalarını önemle rica ederiz." denildi.