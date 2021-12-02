THY'den yolculara "fırtına" uyarısı

TÜRK Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcuları uyararak, "Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.

Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre sert rüzgar bu gece itibarıyla İstanbul'a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın için (Cuma) kuvvetli rüzgar ve kısa süreli lodos fırtınası uyarısında bulunmuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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