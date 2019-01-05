THY'den Yolculara "Bursa Kestane Şekeri" İkramı

Türk Hava Yolları (THY), yeni yılın ilk gününde yolculara "Bursa kestane şekeri" ikram etti.

"Kardelen" markasıyla kestane şekeri üretimi yapan İlka Şekerleme'den yapılan açıklamaya göre, THY, yeni yıl öncesinde özel ambalaj içinde 27 bin kestane şekeri satın aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen pazarlama müdürü Deniz Utku Özdemir, Bursa kestane şekerine ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Talep eden kuruluşlar için özel ambalajlı üretim gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, "THY, yeni yıl öncesi içinde 'Kardelen' markalı ürünümüzün bulunduğu 27 bin tekli kestane şekeri sipariş etti. THY logolu özel ambalaj içinde hazırladığımız ürünleri yeni yıl öncesi firmaya teslim ettik. Bu ürünler, yeni yılın ilk saatlerinde THY ile seyahat eden yolculara ikram edildi." ifadesini kullandı.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de kestanenin stratejik öneme sahip bir ekonomik değer olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizin kestane üreten köylerinde tersine göç var. Çünkü kestanenin bugünkü kilogram fiyatı 18-20 lira civarında. Kestane şekerini tüm dünyaya sevdirmekte kararlıyız. THY'den gelen talep bizi sevindirdi. THY, özel bir günde müşterilerine tatlı bir sürpriz yapmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA