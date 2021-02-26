THY'den yeni hat açılışı açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu