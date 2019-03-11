THY'den Yalanlama

SOSYAL medyada 'Türk Hava Yolları satılıyor' paylaşımlarına yönelik olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yahya Üstün, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızın saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA