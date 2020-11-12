THY'den Ukrayna uçuşları için indirim kampanyası
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THY'den Ukrayna uçuşları için indirim kampanyası

12.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:07
THY'den Ukrayna uçuşları için indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna uçuşları için yeni promosyon kampanyasının başladığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna uçuşları için yeni promosyon kampanyasının başladığını duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, 'On Air' adlı promosyon kampanyası kapsamında, THY yolcularının 22 Kasım 2020 tarihine kadar satın alınan biletler ile 12 Mayıs 2021 tarihine kadar, Türkiye'den Ukrayna'ya 99 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecekleri duyuruldu. 

Kampanya kapsamında vergiler dahil gidiş-dönüş bilet fiyatları şöyle belirlendi: İstanbul-Kiev 149 dolar, İstanbul-Odesa 159 dolar, İstanbul-Lviv 99 dolar, İstanbul-Harkiv 99 dolar, İstanbul-Zaporijya 99 dolar, İstanbul-Herson 99 dolar. 

Kampanya dahilindeki koltukların sınırlı sayıda olduğu, biletlerin THY web sitesi, çağrı merkezi, satış ofisleri ve yetkili seyahat acentelerinden satın alınabildiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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