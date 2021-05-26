THY'DEN SİGORTA ŞİRKETİ AÇIKLAMASI
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THY'DEN SİGORTA ŞİRKETİ AÇIKLAMASI

THY'DEN SİGORTA ŞİRKETİ AÇIKLAMASI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), sigorta hizmeti sağlayan şirketle ilgili bazı sosyal medya ve haber sitelerinde ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Türk Hava Yolları (THY), sigorta hizmeti sağlayan şirketle ilgili bazı sosyal medya ve haber sitelerinde ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Bazı sosyal medya kanalları ve internet haber mecralarında uçaklarımıza sigorta hizmeti sağlayan şirket ile ilgili yanlış bilgiler yayıldığı görülmüştür. Dünyanın en saygın havayolu şirketlerinden biri olarak operasyonel süreçlerimizde hizmet kalitesini uluslararası ölçekte kanıtlamış, havacılık odaklı şirketler ile iş birliği gerçekleştiriyoruz. Tüm uçak gövde ve sorumluluk sigortalarımız ile ilgili de yurt dışı merkezli ve özellikle havacılık sigortaları konusunda uzmanlaşmış sayılı şirketlerden olan Albatros Brokerlik ile çalışıyoruz. Küresel havacılık endüstrisinin zor günlerinde dahi ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında başarıyla dalgalandıran Türk Hava Yolları ailesi olarak, markamızın itibarına zarar vermek isteyen bu kirli niyetleri kınıyoruz. Halka açık ve denetlenen bir şirket olduğumuzu hatırlatarak her türlü kanuni hakkımızı saklı tutuyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız "dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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