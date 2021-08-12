THY'den sel felaketi yaşanan şehirler için ücretsiz bilet değişikliği ve iade hakkı
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THY'den sel felaketi yaşanan şehirler için ücretsiz bilet değişikliği ve iade hakkı

THY'den sel felaketi yaşanan şehirler için ücretsiz bilet değişikliği ve iade hakkı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Hava Yolları(THY), sel felaketi yaşanan Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'ya (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan vatandaşlara, ücretsiz bilet değişikliği ve hiç kullanılmamış biletlerin ücretsiz iade hakkı tanıdıklarını duyurdu.

TÜRK Hava Yolları(THY), sel felaketi yaşanan Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'ya (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan vatandaşlara, ücretsiz bilet değişikliği ve hiç kullanılmamış biletlerin ücretsiz iade hakkı tanıdıklarını duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'ya kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm THY ile AnadoluJet uçuşlarına bilet alan yolculara bazı haklar tanındığı bildirildi.

Buna göre 11 Ağustos ve öncesinde bu şehirlere alınan biletler, 22 Ağustos tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon ve güzergah değişiklikleri ücretsiz yapılacak. 

UYGULAMA THY VE ANADOLUJET SEFERLERİNDE GEÇERLİ OLACAKTHY'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni rezervasyonun 22 Ağustos 2021 tarihinden sonraki bir uçuşa yapılması durumunda, orijinal biletteki ücret sınıfında yer olması kaydıyla oluşacak ücret farkları tahsil edilecek olup rezervasyon ve güzergah değişiklikleri için ceza alınmayacaktır. Aynı ücret sınıfında yer olmaması durumunda değişiklik cezası alınmaksızın oluşacak ücret farkları tahsil edilerek yapılacaktır. İade talepleri; hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 22 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacaktır. Bilet değişiklik ve iade işlemleri Türk Hava Yolları satış ofislerinden, biletin satın alındığı acenteler ve çağrı merkezi tarafından yapılabilecektir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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