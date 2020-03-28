THY'den sefer iptallerine ilişkin resmi açıklama
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Türk Hava Yolları, Güncel

THY'den sefer iptallerine ilişkin resmi açıklama

İç hat uçuşlarındaki sefer kısıtlamasının ardından Türk Hava Yolları (THY) yaptığı yazılı açıklamada, saat 17.00'den itibaren belirtilen uçuşlardaki tüm yolculardan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edileceğini duyurdu.

28.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:43
THY'den sefer iptallerine ilişkin resmi açıklama

İç hat uçuşlarındaki sefer kısıtlamasının ardından Türk Hava Yolları (THY) yaptığı yazılı açıklamada, saat 17.00'den itibaren belirtilen uçuşlardaki tüm yolculardan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edileceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşlara ilişkin yapılan düzenlemelere yönelik resmi internet sitesinden yazılı açıklamada bulunarak yolcuları bilgilendirdi. Uygulamanın bu gece itibariyle başladığının belirtildiği açıklamada, uçuş gerçekleştirilecek şehirlere de yer verildi. Ayrıca, alınan karar doğrultusunda yolcuların valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edileceği de belirtildi.

"Yolcularımızdan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edilecek"

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni korona virüs (Covid-19) küresel salgını sebebiyle uçuşlarımızda önemli düzenlemelere gidilmiştir. 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat 00.01 (TSİ) itibarıyla iç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van seferleri icra edilecek olup tüm diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 28 Mart 2020 saat 17.00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edilecek olup, gerekli izinlerin nasıl temin edileceği konusunda yönlendirmeler kısa sürede bilgilerinize sunulacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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