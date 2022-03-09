THY'den sefer iptali açıklaması Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY'den sefer iptali açıklaması Açıklaması

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
THY'den sefer iptali açıklaması Açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), yarın ve 11 Mart'ta beklenen hava muhalefeti dolayısıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), yarın ve 11 Mart'ta beklenen hava muhalefeti dolayısıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "10-11 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler." ifadelerine yer verildi.

Hava muhalefeti nedeniyle seferleri iptal olan yolcuların, sahip oldukları haklar için THY'nin internet sitesinden gerekli bilgileri öğrenebilecekleri kaydedildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title