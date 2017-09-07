THY'den Sefer İptali

ABD'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgası nedeniyle 9-10 Eylül'de planlanan İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferleri yapılamayacak.

THY'den Sefer İptali

ABD'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgası nedeniyle 9-10 Eylül'de planlanan İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferleri yapılamayacak

Kaynak: Dunya.com