THY'den Sefer İptali

Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgası nedeniyle 9-10 Eylül'de planlanan İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu kasırganın sefer düzenlenen Miami'yi etkilemesinin beklendiği belirtildi.



Açıklamada, "Bu nedenle 9 ve 10 Eylül tarihlerinde planlanmış İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir. 8 Eylül tarihi için planlanmış seferlerimiz ise icra edilecektir." ifadeleri kullanıldı.



Yolcuların seferlerle ilgili bilgileri "www.turkishairlines.com" internet sitesinden ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden öğrenmeleri istendi.