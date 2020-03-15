THY'den sefer durdurma kararı Türk Hava Yolları, korona virüsü nedeniyle başta Almanya olmak üzere 9 Avrupa ülkesine seferlerini 18 Mart tarihi itibariyle durduracağını açıkladı.

Türk Hava Yolları, korona virüsü nedeniyle başta Almanya olmak üzere 9 Avrupa ülkesine seferlerini 18 Mart tarihi itibariyle durduracağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerimizi 18 Mart 2020'den 17 Nisan 2020'ye kadar durdurma kararı almış bulunmaktayız. 14-17 Mart tarihleri arasında bu ülkeler çıkışlı seferlerimizde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet verilecektir. Bu uçuşlarla Türkiye'ye gelen yolcular 14 gün karantina şartıyla ülkeye kabul edilebilecektir" denildi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA