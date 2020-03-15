THY'den sefer açıklaması TÜRK Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerini 18 Mart'ta durduracağını açıkladı.

TÜRK Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle Almanya , Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerini 18 Mart'ta durduracağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerimizi 18 Mart 2020'den 17 Nisan 2020'ye kadar durdurma kararı almış bulunmaktayız. 14-17 Mart tarihleri arasında bu ülkeler çıkışlı seferlerimizde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet verilecektir. Bu uçuşlarla Türkiye'ye gelen yolcular 14 gün karantina şartıyla ülkeye kabul edilebilecektir. Bu süre zarfında T.C. Ulaştırma Bakanlığı'nın bu 9 ülke varışlı gerçekleştirilecek seferlerimiz için aldığı bir yasak kararı bulunmamaktadır. 18 Mart tarihi sonrasında Türkiye'den bu 9 ülkeye tüm havayolu şirketleri yolcu taşıyabilecekler. Ancak Türk yolcular dahil dönüş seferlerinde yolcu kabul edilmeyecektir" denildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA