THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim Türk Hava Yolları (THY) korona virüs ile mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirimle bilet kampanyası başlattı.

Türk Hava Yolları (THY) korona virüs ile mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirimle bilet kampanyası başlattı.

Sağlık hizmetleri çalışanlarına özel bir kampanya başlatan THY, bu kampanya ile dünyanın dört bir yanında görevli tüm sağlık hizmetleri çalışanları, Türk Hava Yolları web sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek. THY'nin tüm uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek. İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların 18 Temmuz 2020 tarihine kadar Türk Hava Yolları web sitesi üzerindeki kampanya sayfasından kayıt olmaları gerekiyor. Kampanyaya katılan sağlık çalışanları 8 Haziran - 1 Ağustos tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 8 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecekler.

Gökyüzünde sizinleyiz

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Covid-19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları sayesinde yeniden gökyüzünde, sizinleyiz. Türk Hava Yolları olarak bu fedakarlığa, onlara özel bir kampanya ile teşekkür etmek istedik. Bugün itibarıyla tüm sağlık çalışanları için % 40 indirim kampanyası başlattık.

(İHA)

Kaynak: İHA