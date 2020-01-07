THY'den "Sabiha Gökçen Havalimanı" açıklaması

07.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:04

Pegasus Havayolları'na ait uçağın pisten çıkması sonucu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Meydanın kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları'nın altı seferi başka İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.



Sabiha Gökçen Havalimanı, özel bir havayolu şirketine ait uçağın pisten çıkması sonucu geçici süreyle iniş kalkışlara kapatıldı. Türk Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak 6 uçağı da İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havallimanı'na yönlendirildi.



THY Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA