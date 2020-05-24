THY'den Ramazan Bayramı'na özel video
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, hava yolu şirketinin Ramazan Bayramı'na özel hazırladığı videoyu sosyal medyadan paylaştı.
24.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:02
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, hava yolu şirketinin Ramazan Bayramı'na özel hazırladığı videoyu sosyal medyadan paylaştı.
Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle filodaki 300'den fazla uçağın ilk kez bayram izninde bulunduğunu belirtti.
Yahya Üstün, "Mavi gökyüzünde kanat açmayı bekliyorlar, 'Nerede o eski bayramlar' dercesine. Çok yakında aynı gökyüzünde yeniden buluşmak üzere. Hayırlı Bayramlar." ifadelerini kullanarak, hazırlanan videoyu paylaştı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA