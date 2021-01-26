THY'den öğrencilere özel indirim
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THY'den öğrencilere özel indirim

26.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:34
THY'den öğrencilere özel indirim

Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda uyguladığı öğrenci indirimine ek olarak dış hatlarda da ayrıcalıklı bir programını daha hizmete sundu. Dünyanın çeşitli noktalarına avantajlı seyahat imkanı tanıyan program sayesinde öğrenciler dünyanın 5 kıtasındaki yüzlerce noktayı daha uygun fiyatlar ve kendilerine özel hizmetler ile keşfedecek.

Türk  Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda uyguladığı öğrenci indirimine ek olarak dış hatlarda da ayrıcalıklı bir programını daha hizmete sundu. Dünyanın çeşitli noktalarına avantajlı seyahat imkanı tanıyan program sayesinde öğrenciler dünyanın 5 kıtasındaki yüzlerce noktayı daha uygun fiyatlar ve kendilerine özel hizmetler ile keşfedecek.

Tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanan programa dahil olan öğrenciler, indirimli fiyatlar, ilave bagaj hakkı, biletlerde ücretsiz değişiklik gibi birçok esnekliğe ve avantaja sahip olacak. Bayrak taşıyıcının yeni hizmeti doktora eğitimi de dahil olmak üzere 12 – 34 yaş arası misafirlerinin tüm öğrencilik yaşamını kapsayacak şekilde planlandı. Avantajlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin Miles&Smiles üyesi olması ve üyeliklerinin öğrenci statüsüne geçirilmesi için talepte bulunması gerekiyor.

Yüzde 20 indirim

THY yeni öğrenci programını lansmana özel düzenlenen kampanya kapsamında 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapacakları uçuşların biletlerini 15 Şubat 2021 tarihine kadar satın alması halinde, lansmana özel yüzde 20'ye varan indirimlerden faydalanabilecek. Bununla birlikte programa dahil olan öğrencilere ekstra hoş geldin mili ve tüm uçuşlarında ilave mil avantajları da sunulacak. Programa katılan öğrencilerin seyahatleri öncesinde öğrenci kimlik ya da belgelerini check-in esnasında havalimanındaki Türk Hava Yolları personeli ile paylaşmaları gerekiyor.

Kaynak: Tourism Today

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