THY'den Lizbon Yolcularına Uyarı: 3,5 Saat Önce Havalimanına Gelin

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki havalimanında iki gün sürecek güvenlik grevi nedeniyle bu şehre gidecek Türk Hava Yolları yolcularını uyardı. THY, yaşanabilecek aksaklıklardan etkilenmemeleri için yolcuların uçuş saatinden 3,5 saat önce havalimanına gelmelerini istedi.



Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldıÇ



"Portekiz Lizbon Havalimanı'nda 24.12.2017 tarihinde, saat 00.00 itibariyle başlayıp, 25.12.2017 tarihinde saat 23.59'da sona erecek olan güvenlik grevi nedeniyle, bu süre zarfında gerçekleştireceğiniz Lizbon Havalimanı kalkışlı uçuşlarınızın 3,5 saat öncesinde havalimanında olmanız önem arz etmektedir. Göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür eder, iyi uçuşlar dileriz." - İstanbul